Политика

14:36 26.06.2018

Столтенберг пригласил Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО

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Столтенберг пригласил Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, Й.Столтенберг также пригласил П.Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также во встрече высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Теги: #столтенберг #порошенко #нато #саммит
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