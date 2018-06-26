Глава СПЧ Федотов приветствует просьбу Ягланда о помиловании Сенцова и считает, что это осуществимо

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов приветствует послание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова, считает возможным его помилование на основании обращения.

"Я приветствую инициативу господина Ягланда: это очень правозащитный подход. Однако подобные вопросы в данном случае надо решать применительно ко всем удерживаемым лицам, и украинцам, которые удерживаются в России, и россиянам, которые удерживаются в Украине. В том числе и Кирилла Вышинского, и других граждан", - сказал М.Федотов "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что Совет всегда выступал и выступает за возвращение на родину и россиян, и украинцев, которые удерживаются в двух странах.

"Если же говорить о возможности помилования на основании обращения генсека Совета Европы, то это в принципе возможно, поскольку президент не ограничен в своем праве помиловать любого осужденного. Давайте вспомним, например, что Надежда Савченко была помилована президентом не по ее ходатайству, а по ходатайству потерпевших. Это, на мой взгляд, очень важный прецедент, здесь тоже может иметь место помилование на основании ходатайства Ягланда. Я бы поддержал такую инициативу", - добавил глава СПЧ.

По его словам, вопрос гражданства Олега Сенцова не может стать помехой для его помилования. "Это не имеет никакого значения. Конституция предоставляет президенту абсолютное право помиловать любого", - сказал М.Федотов.