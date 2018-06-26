Политика

13:49 26.06.2018

Супрун должна уйти в отставку из-за провала вакцинации населения – "Наш край"

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Супрун должна уйти в отставку из-за провала вакцинации населения – "Наш край"

Партия "Наш край" призывает Кабинет министров Украины отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун из-за провала вакцинации украинцев, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"За два года министерство Супрун (Минздрав – ИФ) не сделало ничего ни в сфере закупок, ни в сфере вакцинации. В стране стабильно высокий уровень заболевания корью… Есть случаи заболевания ботулизмом, но в стране – проблема с сывороткой от этого недуга. Партия "Наш край" призывает правительство уволить У.Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения за провал вакцинации населения и бестолковую медицинскую реформу", – цитирует пресс-служба партии А.Мазурчака во вторник.

По его словам, по состоянию на 1 июня во многих регионах страны полностью отсутствуют некоторые критически важные вакцины.

Сопредседатель "Нашего края" отметил, что особенно опасная ситуация сложилась летом, так как неизвестно, сколько непривитых школьников поехали в детские лагеря на отдых.

"Мы призываем правительство как можно быстрее назначить нового министра, который разработает план закупки препаратов, их распространения и тотальной вакцинации населения", – подытожил А.Мазурчак.

В партии ссылаются на данные Центра общественного здоровья, согласно которым в прошлом году среди детей до одного года вакцинация против туберкулеза составила 83,6%, полиомиелита 51,9%, против коклюша, дифтерии и столбняка – 53,2%, кори, паротита и краснухи – 93,3% (при этом в Закарпатской – 71,2%, Ровенской – 81,3%, Львовской – 85,9%), против гепатита В – 57%.

Теги: #супрун #отставка #минздрав #наш_край
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