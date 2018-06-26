Политика

13:14 26.06.2018

Письмо Ягланда с просьбой о помиловании Сенцова законодательно не может стать основанием для каких-то действий – Песков

2 мин читать
Письмо Ягланда с просьбой о помиловании Сенцова законодательно не может стать основанием для каких-то действий – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, дошло ли до Кремля послание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова, но заметил, что с точки зрения российского законодательства оно не является основанием для каких-либо юридических действий.

"Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - сказал он журналистам во вторник.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - добавил Д.Песков.

Ранее во вторник "Голос Америки" сообщил, что генеральный секретарь Совета Европы подал официальную просьбу к президенту России помиловать О.Сенцова. "Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

20 июня Т.Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

Т.Ягланд заявил после встречи с Т.Москальковой, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд. "Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал тогда Т.Ягланд.

Теги: #сенцов #песков #ягланд #помилование
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава СПЧ Федотов приветствует просьбу Ягланда о помиловании Сенцова и считает, что это осуществимо

Генсекретарь СЕ призвал украинские власти привлечь к ответственности виновных в нападениях на ромские общины в Украине

Намерение Ягланда просить об освобождении Сенцова не связано с планами делегации РФ вернуться в ПАСЕ – Арьев

Генсек СЕ Ягланд намерен официально просить Путина освободить Сенцова

Освобождение Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев в рамках двухстороннего обмена станет важным шагом вперед - послы G7

И.Геращенко: ожидаем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить Сенцова и других узников

Денисова передала адвокату Сенцова письма от президента и первого вице-спикера Рады

Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным основаниям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании

Денисова подготовила письмо Москальковой с просьбой содействовать в ее посещении украинских политзаключенных в РФ

Денисова заявляет о срыве договоренностей о синхронном посещении Сенцова и Вышинского

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС получил королевское одобрение и обрел силу закона

Порошенко заверил Столтенберга, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции

Столтенберг пригласил Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд

Супрун должна уйти в отставку из-за провала вакцинации населения – "Наш край"

К внутренним переселенцам в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан - ОПОРА

В Украине больше сторонников вступления страны в ЕС и НАТО, чем противников – опрос "Рейтинга"

Лидерами президентской гонки в Украине остаются Тимошенко, Гриценко и Бойко – опрос группы "Рейтинг"

Прекращение военных действий на Донбассе является основным требованием украинцев к следующему президенту Украины – опрос "Рейтинга"

Большинство украинцев считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении – опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА