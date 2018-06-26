Письмо Ягланда с просьбой о помиловании Сенцова законодательно не может стать основанием для каких-то действий – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, дошло ли до Кремля послание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова, но заметил, что с точки зрения российского законодательства оно не является основанием для каких-либо юридических действий.

"Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - сказал он журналистам во вторник.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - добавил Д.Песков.

Ранее во вторник "Голос Америки" сообщил, что генеральный секретарь Совета Европы подал официальную просьбу к президенту России помиловать О.Сенцова. "Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

20 июня Т.Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

Т.Ягланд заявил после встречи с Т.Москальковой, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд. "Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал тогда Т.Ягланд.