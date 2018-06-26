Политика

13:01 26.06.2018

В Украине больше сторонников вступления страны в ЕС и НАТО, чем противников – опрос "Рейтинга"

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В Украине больше сторонников вступления страны в ЕС и НАТО, чем противников – опрос "Рейтинга"

Численность украинцев, которые поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, превышает количество противников таковых интеграционных устремлений, свидетельствуют результаты проведенного Социологической группой "Рейтинг" исследования.

Согласно результатам исследования, представленным во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", за вступление страны в ЕС высказались 51% опрошенных, против - 29% респондентов.

Евроатлантическую интеграцию Украины поддерживают 44% опрошенных, против таковой - 36%.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #рейтинг #ес #соцопрос #нато
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