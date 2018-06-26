Политика

13:00 26.06.2018

Лидерами президентской гонки в Украине остаются Тимошенко, Гриценко и Бойко – опрос группы "Рейтинг"

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Лидерами президентской гонки в Украине остаются Тимошенко, Гриценко и Бойко – опрос группы "Рейтинг"

 Если бы выборы президента Украины проходили в середине июня 2018 года, больше всего голосов получили бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, свидетельствуют данные социологического исследования Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно исследованию, представленному во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", за Ю.Тимошенко как президента Украины готовы проголосовать 16% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. За А.Гриценко готовы отдать свои голоса 11,7% опрошенных, Ю.Бойко - 10,5%.

Кроме того, за актера и шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах готовы отдать свои голоса 9,3% опрошенных, за рок-музыканта Святослава Вакарчука, лидера Радикальной парии Олега Ляшко и действующего президента Украины Петра Порошенко - по 8,6%.

За лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича на президентских выборах готовы проголосовать 7,6%, за мэра Львова Андрея Садового - 3,4%, лидера партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,8%, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко - 2,0%, бывшего вице-премьер-министра Украины Романа Безсмертного - 1,4%, лидера партии "Основа" Сергея Таруту - 1, 1%, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка - 1,1%.

В рейтинге "второго выбора" лидерские позиции занимают А.Гриценко, за которого, как альтернативу основном фавориту, готовы отдать свои голоса 7,5% избирателей, В.Зеленский (6,3%), С.Вакарчук (6,0% ), В.Рабинович (5,7%), Ю.Тимошенко (5,3%).

Антирейтинг, согласно опросу, возглавляет П.Порошенко, за которого ни за что не проголосовали бы почти 52% респондентов. За А.Яценюка не голосовали бы ни при каких условиях 30% опрошенных, за О.Ляшко - 23,8%, за Ю.Бойко - 23%, за Ю.Тимошенко - 20,8%, за В.Рабинович - 16,0%, за О.Тягнибока - 14 7%.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #рейтинг #соцопрос #выборы
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