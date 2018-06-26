Прекращение военных действий на Донбассе является основным требованием украинцев к следующему президенту Украины – опрос "Рейтинга"

Прекращение военных действий на востоке Украины - доминирующее требование граждан к следующему президенту Украины, его поддерживают 63% опрошенных, отмечают социологи.

Согласно проведенному Социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня опросу, результаты которого обнародованы во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", усиление борьбы с коррупцией ожидают 49% респондентов, возрождение промышленности - 40%, повышение социальных стандартов - 30%.

Повышение качества медицины, уменьшение влияния олигархов на политику, возрождения аграрного сектора, укрепление обороноспособности страны и стимулирования развития бизнеса - ожидают от 11% до 19% опрошенных.

Повышение международного имиджа Украины, реформирования образования и науки, защиты украинского языка и культуры - от 4% до 8% респондентов.

Опрос проводился среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.