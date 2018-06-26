Генсекретарь СЕ призвал украинские власти привлечь к ответственности виновных в нападениях на ромские общины в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд направил письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором выразил обеспокоенность в связи с рядом нападений на ромские общины в Украине, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее письмо.

По информации издания, Т.Ягланд обратил внимание украинских властей на то, что нападения на ромов в Украине начались с инцидента на Лысой горе в г.Киев в апреле 2018 года, а последним стало нападение на окраине г.Львов, в результате которого погиб 24-летний мужчина и получили ранения 4 человека.

"Сообщалось, что злоумышленники были членами радикальных националистических организаций, а полиция, зная, что нападения состоятся, не вмешивалась", - пишет Т.Ягланд.

По словам генсека СЕ, сейчас важно, чтобы все ответственные чиновники на самом высоком уровне, а также представители местной власти и правоохранительных органов мобилизовали свои силы в ответ на ситуацию, которая "похоже, распространилась по всей Украине".

"Совет Европы, как и ее государства-члены, обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, включая положения, которые касаются права на жизнь и запрет бесчеловечного и унижающего обращения (ст.2 и 3 Конвенции). Поэтому я ожидаю от украинской власти проведения необходимого эффективного расследования обвинений в соответствии с Конвенцией и судебной практикой и привлечения виновных к ответственности ", - отмечается в письме Т.Ягланда.

Генсек подчеркнул, что Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями относительно имплементации Стратегии интеграции цыган национального меньшинства в украинское общество.

Как сообщалось, вследствие нападения неизвестных на ромский лагерь на окраине Львова вечером 23 июня один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

По факту нападения на лагерь ромов зарегистрировано уголовное производство по п.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В понедельник, 25 июня, правоохранители сообщили о задержании восьми человек, в том числе организатора нападения; большинству задержанных – 16-18 лет. Задержанные признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Причастными к нападению являются ученики одной из местных школ и профтехучилища.

25 июня работники Национальной полиции сообщили о подозрении одному совершеннолетнему и семерым несовершеннолетним лицам, которые были задержаны после нападения на лагерь ромов во Львовской области.

Позже в этот день глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в причастности к нападению на лагерь ромов во Львове подозреваются 14 человек.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что не исключает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ.

26 июня правоохранители сообщили организатору нападения на табор ромов под Львовом – 20-летнему львовянину - о подозрении в совершении умышленного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору ( п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).