В Украине 36% внутренних переселенцев готовы остаться в новой громаде и 28% готовы вернуться домой в случае улучшения там ситуации - опрос IFES

В Украине 36% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) готовы в будущем остаться в новой громаде, и 28% готовы вернуться на прежнее место жительства, если ситуация там улучшится, свидетельствуют результаты социологического исследования Международного фонда электоральных систем IFES.

В частности, 36% респондентов на вопрос о своих планах на будущее ответили, что готовы остаться в новой громаде; 28% - что готовы вернуться в прежнее место проживание, в случае, если ситуация станет более безопасной, еще 7% изъявили готовность переехать на новое место жительства в границах подконтрольной Украине территории. Вместе с тем 5% опрошенных готовы переехать назад на прежнее место жительства, даже если ситуация не улучшится, 3% - вернутся в свой прежний дом, если ситуация станет лучше, но еще не будет всех условий для жизни.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, количество переселенцев, которые хотят оставаться в новых громадах, выросло на 8%, и на 17% стало меньше переселенцев, которые готовы вернуться на свое предыдущее место жительства, в случае улучшения ситуации там.

Кроме того, 64% переселенцев считают себя полностью интегрированными в новые громады, где сейчас проживают, а 42% - считает себя активными членами громады.

Опрос проводился в феврале 2018 гола. В ходе исследования были опрошены 2048 внутренних переселенцев по всей Украине, по выборке, которая отображает присутствие ВПЛ в разных регионах Украины.