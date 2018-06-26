Политика

11:44 26.06.2018

Почти 50% переселенцев готовы голосовать на будущих всеукраинских выборах – опрос IFES

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Почти 50% переселенцев готовы голосовать на будущих всеукраинских выборах – опрос IFES

В Украине 49% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) готовы голосовать на будущих национальных выборах, свидетельствуют результаты социологического исследования Международного фонда электоральных систем IFES.

"Почти 50% ВПЛ готовы голосовать на будущих национальных выборах", - сказала координатор проектов IFES Надежда Пашкова в ходе представления исследования в Киеве во вторник.

Так, 18% переселенцев ответили, что готовы голосовать с высокой вероятностью, 31% - "скорее да", по 18% - "скорее нет" и очень маловероятно. Еще 9% ответили, что не пойдут на выборы, а 7% отказались отвечать.

В то же время, только 22% опрошенных ответили, что проинформированы, как изменить место голосования на парламентских выборах.

Опрос проводился в феврале 2018 года. В ходе исследования были опрошены 2048 переселенцев по всей Украине, по выборке, которая отображает присутствие ВПЛ в разных регионах Украины.

Теги: #переселенцы #ifes #соцопрос #выборы
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