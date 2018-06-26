Порошенко подписал техзакон о создании ВАКС

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал принятый ранее Верховной Радой закон "О создании Высшего Антикоррупционного суда" (ВАКС).

"Я принял решение, что именно сегодня тут мы должны подписать закон о запуске Антикоррупционного суда. Закон, который был проголосован в чрезвычайно короткий срок в первом чтении и в целом", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с выпускниками Киевского института международных отношений во вторник в Киеве.

Он также заявил, что хотел бы, чтобы выпускники Киевского института международных отношений выдвигали свои кандидатуры на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

"Очень счастлив был бы видеть выпускников института среди кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда. Уровень подготовки, я заявляю, достаточный, а еще законодатель вписал "наличие международного опыта", а у кого международный опыт должен быть, как не у выпускников Института?", - отметил П.Порошенко.

Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда Украины 21 июня.

Данный закон является техническим и необходим для начала деятельности ВАКС путем выполнения требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей".

В документе указано, что местонахождение, территориальная юрисдикция и статус ВАКС определяются соответствующими законом о Высшем антикоррупционном суде, который Верховная Рада приняла 7 июня текущего года.

Этим же документом парламент поручил Кабинету министров Украины предпринять в рамках компетенции меры, связанные с созданием ВАКС, а Государственной судебной администрации Украины - меры, необходимые для реализации закона о создании данного суда.

Закон о создании ВАКС вступает в силу со следующего дня после публикации.