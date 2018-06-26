Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за волю, свободу и право мирно жить на своей земле в украинском Крыму – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении с Днем крымскотатарского флага подчеркнул, что он, как и сине-желтый флаг Украины, стал символом борьбы право мирно жить на своей земле в украинском Крыму.

"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый Государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом борьбы за волю, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму. С Днем крымскотатарского флага!", - написал П.Порошенко в своей странице в соцети Фейбсук во вторник утром.

Флаг крымскотатарского народа представляет собой полотнище голубого цвета с жёлтой эмблемой (тамга, Тарак-тамга) в верхнем левом углу.

Впервые флаг был принят крымских татар в 1917 году, после Февральской революции в Российской империи.

30 июня 1991 года вновь созванным Курултаем этот флаг был повторно принят в качестве национального. С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как день крымскотатарского флага.