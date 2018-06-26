Политика

09:55 26.06.2018

Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за волю, свободу и право мирно жить на своей земле в украинском Крыму – Порошенко

1 мин читать
Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за волю, свободу и право мирно жить на своей земле в украинском Крыму – Порошенко

 Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении с Днем крымскотатарского флага подчеркнул, что он, как и сине-желтый флаг Украины, стал символом борьбы право мирно жить на своей земле в украинском Крыму.

"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый Государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом борьбы за волю, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму. С Днем крымскотатарского флага!", - написал П.Порошенко в своей странице в соцети Фейбсук во вторник утром.

Флаг крымскотатарского народа представляет собой полотнище голубого цвета с жёлтой эмблемой (тамга, Тарак-тамга) в верхнем левом углу.

Впервые флаг был принят крымских татар в 1917 году, после Февральской революции в Российской империи.

30 июня 1991 года вновь созванным Курултаем этот флаг был повторно принят в качестве национального. С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как день крымскотатарского флага.

Теги: #крым #порошенко #татары #флаг
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании

Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Порошенко: спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество

Порошенко надеется, что Рада закрепит в Конституции Украины курс на интеграцию в ЕС и НАТО

Количество госслужащих в Украине с 2015 года сократилось почти на 20% - Порошенко

Закон о нацбезопасности создает новые возможности для ВТС Украины с союзниками, прежде всего США – Порошенко

Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников и активизировать работу в "нормандском формате"

Порошенко назначил послов Украины в Армении и Перу

Порошенко подписал закон, позволяющий повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы

Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Учащение в Украине фактов насилия может свидетельствовать об инспирированной извне радикализации общества - МинВОТ

Городской голова Днепра просит президента повлиять на ситуацию с аэропортом

Вашингтон призвал Эрдогана после победы на выборах в Турции содействовать разрешению проблем в двухсторонних отношениях

Генсек ООН обсуждал в Москве вопрос о находящихся в заключении в России украинцах

У меня опять закрадывается подозрение, что нам хотят препятствовать в закупке сканеров для таможен

Герасимюк заявила об увольнении с должности заместителя председателя Нацсовета

Тимошенко и Гриценко выходят во второй тур президентских выборов, Порошенко на пятом месте - опрос КМИС

В Раду могут пройти шесть партий, без учета политсил Вакарчука и Зеленского – опрос КМИС

Представитель Швейцарии избрана президентом ПАСЕ

Намерение Ягланда просить об освобождении Сенцова не связано с планами делегации РФ вернуться в ПАСЕ – Арьев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА