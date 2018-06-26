Политика

07:06 26.06.2018

Городской голова Днепра просит президента повлиять на ситуацию с аэропортом

2 мин читать

Городской голова Днепра Борис Филатов обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с Днепровским аэропортом, текст открытого письма Б.Филатов опубликовал на своей странице в соцсети и призвал горожан распространять сообщение.

В письме отмечается, что сейчас Днепр остается единственным городом-миллионником не только в Украине, но и в мире, который не имеет собственного эффективного аэропорта. По словам городского головы, взлетная полоса аэропорта сейчас находится в крайне неудовлетворительном состоянии, а терминал не отвечает требованиям времени.

"Сейчас, когда страна получила четкие приоритеты, вопрос Днепровского аэропорта стоит того, чтобы быть на одном уровне со строительством новых дорог, магистралей и обновлением инфраструктуры в целом. Ведь Днепр - город, который в свое время стал настоящим украинским форпостом и остановил у своего порога "русскую весну", должен быть доступным для всех, кто хочет увидеть его. Поэтому, как и столица и другие областные центры страны, мы должны иметь собственный воздушный хаб", - говорится в письме Б.Филатова.

Отсутствие доступного воздушного сообщения мэр Днепра назвал ловушкой советского наследия, ведь без этого город фактически остается закрытым. Кроме этого, стоимость перелетов через Днепровский аэропорт очень завышена. Из-за этого город лишен преимуществ безвизового режима с Европейским Союзом.

По словам Б.Филатова, сейчас есть как минимум один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством.

"Бюджет одного города, даже с учетом достижений децентрализации, не в состоянии самостоятельно реализовать такой масштабный проект. В стране есть, по крайней мере, один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством. Со своей стороны мы готовы всячески содействовать такой синергии. Мы понимаем, что для того, чтобы вопрос Днепровского аэропорта сдвинулся с места, сверхважно наличие именно политической воли", - отмечает мэр Днепра.

Теги: #днепропетровск #мэр #обращение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

И.Геращенко: ожидаем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить Сенцова и других узников

Кличко выступает за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации

Группа нардепов предлагает сократить в пять раз численность Киевсовета и предоставить больше полномочий мэру

Группа нардепов направляют в КС представление относительно неконституционности закона, который позволил Луценко стать генпрокурором

Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде Кремля

Премьер Армении обратился к президенту с предложением обсудить возможность проведения внеочередных парламентских выборов

Парубий подписал постановление Рады о поддержке обращения Порошенко к Вселенскому патриарху об автокефалии УПЦ

Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху о создании автокефальной поместной православной церкви

В Раде появился проект постановления от "Оппоблока" об обращении к Вселенскому патриарху Варфоломею

Мэр Одессы Труханов из отпуска отправился в командировку в Чехию

ПОСЛЕДНЕЕ

Вашингтон призвал Эрдогана после победы на выборах в Турции содействовать разрешению проблем в двухсторонних отношениях

Генсек ООН обсуждал в Москве вопрос о находящихся в заключении в России украинцах

У меня опять закрадывается подозрение, что нам хотят препятствовать в закупке сканеров для таможен

Герасимюк заявила об увольнении с должности заместителя председателя Нацсовета

Тимошенко и Гриценко выходят во второй тур президентских выборов, Порошенко на пятом месте - опрос КМИС

В Раду могут пройти шесть партий, без учета политсил Вакарчука и Зеленского – опрос КМИС

Представитель Швейцарии избрана президентом ПАСЕ

Намерение Ягланда просить об освобождении Сенцова не связано с планами делегации РФ вернуться в ПАСЕ – Арьев

Кабмин назначил экс-главу Минмолодьспорта Булатова замглавы Госрезерва

Киев ждет от международного сообщества начала переговоров с РФ по освобождению украинских политзаключенных и заложников – Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА