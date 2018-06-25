Политика

22:14 25.06.2018

Герасимюк заявила об увольнении с должности заместителя председателя Нацсовета

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Герасимюк заявила об увольнении с должности заместителя председателя Нацсовета

Ольга Герасимюк попросила освободить ее с должности заместительницы председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, передает "Радио Свобода".

Кроме того, она предоставила фотокопию своего заявления (об увольнении – ИФ), в котором отметила "созданные неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирован. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулированной информации, которая носит клеветнический характер", - отметила О.Герасимюк.

По ее словам, "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

Отмечается, в Нацсовете заявление об увольнении О.Герасимюк еще не прокомментировали.

2 июля 2014 О.Герасимюк назначили членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как отмечается, согласно законодательству, заявление Герасимюк об увольнении должен рассмотреть Нацсовет.

Теги: #герасимюк #нацсовет #увольнение
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