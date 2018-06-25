Тимошенко и Гриценко выходят во второй тур президентских выборов, Порошенко на пятом месте - опрос КМИС

Если бы выборы президента Украины проходили в середине июня 2018 года, наибольшее число голосов получили бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, действующий глава государства Петр Порошенко занял бы 5-ее место, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, если бы в выборах участвовали музыкант Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский, то в первом туре Ю.Тимошенко получила 19,5% голосов среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, А.Гриценко - 12,6%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 10,7%, лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко - 10,2%, П.Порошенко - 8,5%. В.Зеленский набрал бы 8,3% голосов, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович - 7,5%, С.Вакарчук - 7,4%.

Если бы С.Вакарчук и В.Зеленский не участвовали в выборах, то Ю.Тимошенко получила бы 22,8% голосов определившихся, А.Гриценко - 16%, О.Ляшко - 13,2%, Ю.Бойко - 10,6%, П.Порошенко - 10,5%, В.Рабинович - 8,4%.

В первом случае не участвовали бы в голосовании 9,4% опрошенных, 7,9% проголосовали бы против всех и испортили бы бюллетень, 26,9% не определились с выбором. Во втором случае не участвовали бы 11,9%, 9,4% проголосовали бы против всех, а 28,3% не смогли бы определиться с выбором.

Опрос проводился 7-21 июня 2018 года методом личного интервью среди 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.