Политика

14:24 25.06.2018

Кабмин назначил экс-главу Минмолодьспорта Булатова замглавы Госрезерва

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Кабмин назначил экс-главу Минмолодьспорта Булатова замглавы Госрезерва

Дмитрий Булатов, занимавший в 2014 году пост министра молодежи и спорта, назначен заместителем главы Государственного агентства резерва (Госрезерва) по итогам конкурса на занятие этой вакантной должности.

Соответствующее распоряжение оформлено распоряжением Кабинета министров №439, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, Д.Булатов назначен на срок пять лет с испытательным сроком в три месяца.

"По результатам конкурса на занятие вакантной должности заместителя главы Государственного агентства резерва Украины определен победителем Булатов Дмитрий Сергеевич", - указано в сообщении Национального агентства по вопросам государственной службы по результатам конкурса.

Кроме того, конкурсная комиссия определила победителем на должность руководителя аппарата Фонда государственного имущества Елену Спирину, а на должность руководителя секретариата уполномоченного Верховной Рады – Людмилу Левшу.

Д.Булатов был одним из лидеров Автомайдана, после увольнения с должности министра в 2015 году он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, находился в зоне АТО.

Теги: #конкурс #кадры #булатов #госрезерв
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