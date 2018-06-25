Политика

13:44 25.06.2018

Киев ждет от международного сообщества начала переговоров с РФ по освобождению украинских политзаключенных и заложников – Климкин

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Киев ждет от международного сообщества начала переговоров с РФ по освобождению украинских политзаключенных и заложников – Климкин

 Официальный Киев ожидает от международного сообщества начала диалога с Россией по вопросу освобождения украинцев – политзаключенных и заложников, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

"От вас мы ждем не просто соболезнований в том, что наши соотечественники находятся в заложниках. Мы ждем, что вы начнете переговоры с российской стороной - на политическом уровне или на уровне гражданского общества. Но это нужно начать с одной простой целью - Россия должна уйти с территории Украины и должна освободить политических узников и заложников", - сказал он на совместном с главой СБУ Василием Грицаком брифинге в понедельник в Киеве.

Министр также отметил, что с политической точки зрения вопрос политзаключенных и заложников, возможно, прост и понятен, "но очень важно прочувствовать историю каждого из освобожденных украинцев".

Теги: #заложники #политзаключенные #климкин #мид
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