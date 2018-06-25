Посольство США в Украине шокировано нападением на лагерь ромов во Львове

В посольстве США в Украине призывают к наказанию виновных в нападении на лагерь ромов во Львове.

"Шокированы нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", - сообщает посольство США в Украине на своей странице в микроблоге Твиттере в понедельник.

Как сообщалось, по данным полиции, один человек погиб и четверо получили ранения вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова поздно вечером в 23:25. Согласно сообщению, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках.

Восьми задержанным по подозрению в нападении на цыганский табор на окраине Львова объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды); ч.1 ст.304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность).