Порошенко: спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество

Президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в Раздольненском изоляторе временного содержания во временно оккупированном Россией Крыму.

"Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания … Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество", – написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Глава государства пообещал продолжать работу над освобождением всех украинских политзаключенных находящихся в РФ.

"Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда смогу пожать Вашу руку на свободной украинской земле", – написал президент Украины.

Как сообщалось, украинский политзаключенный В.Балух написал письмо президенту Украины П.Порошенко, в котором рассказал как в симферопольском СИЗО пели гимн Украины и предостерег Украину от "зеркального ответа" на агрессию России, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгозн на своей странице в Фейсбук.

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день рассии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и не одиночные заключенные пели украинский гимн", - говорится в тексте письма.

В.Балух отметил, что практика террора, которую "непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля", как оказывается, самая живучая из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем.

"Но больше всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла на благо не бывает", - написал он.

Политзаключенный надеется, что горький опыт истории с Россией сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства Украины, чтобы не заходить на "очередной круг кровавых бань", а остановить агрессора, пусть даже понеся при этом временные финансовые потери и некоторых неудобства в бизнесе.

"Буду откровенным я не голосовал за вас на выборах .... Но упорная борьба тех, кто попал в лапы ... Делает Вам изрядную честь", - добавил В.Балух в письме президенту.