Трамп призвал демократов оказать содействие в изменении иммиграционного законодательства страны

Президент США Дональд Трамп призвал Демократическую партию не самоустраняться от работы по изменению американского иммиграционного законодательства.

"Демократы, измените законы. Не противьтесь. Мы работаем намного лучше, чем (Джордж) Буш и (Барак) Обама (предыдущие президенты США - ИФ), но нам нужна сила и безопасность на границе! (Мы) не можем принять всех людей, пытающихся проникнуть в нашу страну. Сильные границы, без преступлений!", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

Ранее Д.Трамп заявил, что открытие границ США для нелегалов означало бы рост преступности в стране, и выступил за ужесточение законов в сфере иммиграции.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности". Помимо этого, демократы и республиканцы пока не могут найти общий подход к решению вопроса о разделении семей иммигрантов.