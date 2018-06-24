Политика

17:07 24.06.2018

Премьер Бельгии назвал приоритеты неформальной встречи европейских лидеров в Брюсселе

1 мин читать
Премьер Бельгии назвал приоритеты неформальной встречи европейских лидеров в Брюсселе

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель первым среди приоритетов совещания глав государств и правительств ряда стран ЕС, которое проходит в воскресенье в Брюсселе, назвал охрану внешних границ Евросоюза.

"Если хотим спасти свободное перемещение внутри Шенгенской зоны, надо осуществлять реальный строгий контроль над внешними границами Европейского союза", - заявил Ш.Мишель по прибытии на встречу лидеров ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища.

Вторым приоритетом он считает детальное обсуждение того, какими должны быть "центры ориентации" - приема и отбора беженцев - и каким образом должно соблюдаться их соответствие международным норам.

"И третий приоритет в том, что Дублин (дублинские правила европейского убежища - ИФ) должен быть реформирован таким образом, чтобы в нем соблюдались солидарность и ответственность", - подчеркнул Ш.Мишель.

Теги: #евросоюз #бельгия #границы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и Юнкер обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС и поддержку Евросоюза в имплементации Соглашения об ассоциации

Евросоюз хочет сохранить ядерное соглашение с Ираном - Юнкер

В Бельгии разочарованы решением президента США по ядерному соглашению с Ираном

В Бельгии разочарованы решением президента США по ядерному соглашению с Ираном, призывают его сохранить

В ЕС подтвердили свою убежденность, что за химатакой в сирийской Думе стоит Дамаск

Выдворение российского дипломата из Бельгии является мерой солидарности с Великобританией, ЕС и НАТО - глава МИД

НАТО приступает к окончательному переезду в новое здание в Брюсселе

Глава МИД Бельгии: необходим диалог ЕС и США, чтобы урегулировать торговые разногласия

Гройсман и Парубий на следующей неделе презентуют "дорожную карту" имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

ЕС ожидает скорейшего освобождения всех украинцев, нелегально удерживаемых в Крыму и РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп призвал демократов оказать содействие в изменении иммиграционного законодательства страны

Генсек СЕ Ягланд намерен официально просить Путина освободить Сенцова

Новый премьер Грузии согласовал с правящей партией структурные изменения в правительстве

В Берлине не оставляют попыток сохранить СВПД - госминистр Рот

Делегация Украины примет участие в конференции ОЗХО в Гааге 26-18 июня - МИД

Трамп против дорогостоящих военных учений США и Южной Кореи

Госсекретарь США не исключает, что встреча Путина и Трампа состоится вскоре после визита Болтона в Москву

Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы – глава МИД Украины

Климкин об освобождении украинских заложников: Я верю только в четкие политические решения

В начале июля состоится следующий раунд консультаций между Минобразования Украины и венгерской общиной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА