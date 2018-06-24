Политика

15:15 24.06.2018

Генсек СЕ Ягланд намерен официально просить Путина освободить Сенцова

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Генсек СЕ Ягланд намерен официально просить Путина освободить Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбйорн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии, сообщает DW в воскресенье со ссылкой на директора департамента коммуникаций, замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена (Daniel Holtgen).

"В понедельник Ягланд подаст просьбу о помиловании Сенцова", - сообщил Д.Гольтген.

Он также отметил, что генсек, как руководитель СЕ, имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Т.Ягланд 20 июня посетил Москву, где встретился с В.Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и омубедсменом Татьяной Москальковой. По словам Д.Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политзаключенных не затрагивался, однако в ходе встреч с С.Лавровым и Т.Москальковой генсек СЕ призвал российскую сторону освободить О.Сенцова по гуманитарным соображениям. "Российская сторона выслушала этот призыв, однако не изложила относительно него ни поддержки, ни отрицания", - сообщил замгенсекретаря СЕ.

Поэтому, по словам Д.Гольтгена, генсек решил хлопотать об освобождении О.Сенцова лично.

Как сообщалось, двумя днями ранее адвокат О.Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный не намерен писать прошения о помиловании в адрес В.Путина. Также, по его словам, О.Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Теги: #ес #сенцов #ягланд #путин
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