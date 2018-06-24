Политика

13:13 24.06.2018

Новый премьер Грузии согласовал с правящей партией структурные изменения в правительстве

1 мин читать
Новый премьер Грузии согласовал с правящей партией структурные изменения в правительстве

Между руководством правящей партии "Грузинская мечта" и премьер-министром Мамукой Бахтадзе после трехдневных консультаций достигнуто принципиальное соглашение о реорганизации правительства, заявил в воскресенье журналистам председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

"Мы согласовали структуру малого правительства. Речь идет о сокращении числа министерств с 14 до 11. На будущей неделе в парламенте будут рассмотрены структурные изменения в правительстве", - сказал И.Кобахидзе.

При этом он не стал называть министерства, подпадающие под сокращение, заявив, что об этом премьер-министр М.Бахтадзе сообщит лично.

"На этом этапе мы не рассматривали кандидатов в министры нового правительства. Консультации по этому поводу начнутся после завершения в парламенте процедуры структурных изменений в правительстве", - сказал И.Кобахидзе.

Между тем в грузинских СМИ со ссылкой на парламентские источники сообщается об упразднении министерств культуры и спорта, делам беженцев и экономики. Их функции будут перераспределены в другие министерства.

Несколько дней назад подал в отставку премьер-министр Георгий Квирикашвили, назвав причину своего решения разногласия с руководством правящей партии.

Кандидатом на пост премьера "Грузинской мечтой" был выдвинут М.Бахтадзе, работавший на должности министра финансов. На этой неделе парламент утвердил его в должности премьера, объявив исполняющему обязанности правительству вотум доверия.

Новый премьер пообещал представить через 2-3 недели новый состав своего кабинета министров после утверждения структурных изменений в нем.

Теги: #правительство #грузия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США поддерживают курс экономических реформ украинского правительства

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула и.о. главы Минфина Мамуку Бахтадзе на пост премьера Грузии

Европарламент требует от Москвы отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Правительство Грузии ушло в отставку вслед за премьером

Премьер Грузии подал в отставку

В Тбилиси задержаны трое участников акции протеста, среди них один из ее организаторов

Спикеры парламентов Украины, Грузии и Молдовы объявили о создании межпарламентской ассамблеи трех стран

Новый премьер Испании не включит в состав правительства членов поддержавшей его партии "Подемос"

Гройсман грозит подать в отставку с поста премьера, если не будет создан независимый Антикоррупционный суд

В Каталонии приведено к присяге новое правительство, оно призывает Мадрид к диалогу

ПОСЛЕДНЕЕ

В Берлине не оставляют попыток сохранить СВПД - госминистр Рот

Делегация Украины примет участие в конференции ОЗХО в Гааге 26-18 июня - МИД

Трамп против дорогостоящих военных учений США и Южной Кореи

Госсекретарь США не исключает, что встреча Путина и Трампа состоится вскоре после визита Болтона в Москву

Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы – глава МИД Украины

Климкин об освобождении украинских заложников: Я верю только в четкие политические решения

В начале июля состоится следующий раунд консультаций между Минобразования Украины и венгерской общиной

Климкин о саммите Украина-Грузия-НАТО: можем говорить о совместном пути и совместной цели

Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади

Командующий Нацгвардии встретился в США с Волкером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА