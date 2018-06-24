Политика

12:01 24.06.2018

В Берлине не оставляют попыток сохранить СВПД - госминистр Рот

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В Берлине не оставляют попыток сохранить СВПД - госминистр Рот

Германия прилагает усилия для спасения иранской ядерной сделки, однако после выхода США из соглашения, это трудно, заявил в воскресенье "Интерфаксу" государственный министр по делам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот.

Комментируя заявление замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи о возможности выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому в ближайшие недели, М.Рот сказал: "Я не знаю о таких намерениях".

"Иран знает, что мы изо всех сил стараемся спасти это соглашение. После выхода США из сделки это стало очень трудно, однако мы не сдаемся и стараемся говорить друг с другом", - добавил он.

По словам госминистра, в ходе визита в Москву в минувшую пятницу он "получил сигнал, что это отвечает не только европейским интересам безопасности, но и российским". "Иран это очень хорошо понимает", - подчеркнул М.Рот.

В пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что не исключает выхода страны из СВПД в ближайшие недели.

"Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - говорится в Twitter канала "Пресс-ТВ" со ссылкой на А.Аракчи.

По словам замглавы МИД, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

Теги: #свпд #ядерное_соглашение #иран #германия
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