Делегация Украины примет участие в конференции ОЗХО в Гааге 26-18 июня - МИД

Делегация Украины во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем примет участие в Специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (г.Гаага, Нидерланды) 26-28 июня, сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Целью мероприятия является рассмотрение случаев применения химического оружия в Сирии, Ираке, Малайзии и Великобритании и изобретение механизмов предотвращения такого применению в будущем.

"Участие делегации в мероприятии соответствует позиции Украины о недопущении применения химического оружия и привлечения виновных в ее применении к ответственности, а также о деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целом", - говорится в сообщении.

Ожидается, что дискуссии на сессии будут продолжаться вокруг недавно обнародованного Великобританией проекта решения конференции. Указанным документом предусматривается выразить осуждение фактов применения химического оружия как государствами, так и негосударственными субъектами, а также выразить поддержку профессиональной, беспристрастной и независимой деятельности Генерального директора и Технического секретариата ОЗХО.

Украина последовательно отстаивает позицию о важности полного и необратимого химического разоружения под эффективным международным контролем и рассматривает Конвенцию о запрещении химического оружия как действенный инструмент в этой области.