Политика

13:40 23.06.2018

Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы – глава МИД Украины

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Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы – глава МИД Украины

 Украина последовательно отстаивает территориальную целостность Молдовы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Последовательная линия. Все, что мы делаем в формате "5+2", всё, что мы делаем в рамках ООН: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это абсолютно понятно", - сказал он журналистам в Трускавце (Львовская область) в субботу.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 14, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод Оперативной группы российских войск" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Теги: #молдова #приднестровье #климкин #мид
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