Климкин об освобождении украинских заложников: Я верю только в четкие политические решения

Украина продолжить добиваться допуска к своим гражданам, незаконно удерживаемым в России, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Всем было понятно с самого начала, что Россия будет "играться" с допуском. Они придумывают все, что угодно. Например, что у Олега (украинский режиссер Олег Сенцов – ИФ) гражданство российское или у Саши Кольченко. Они даже пытались Саше Кольченко сказать: "Ты напиши отказ от российского гражданства"… Вы же прекрасно поняли, что после этого пойдет. Эти все трюки – они не пройдут", - сказал он журналистам в Трускавце (Львовская область) в субботу.

При этом П.Климкин выразил убеждение, что украинская сторона добьется допуска к своим гражданам. "Я думаю, что мы получим этот доступ, к сожалению, не сразу", - сказал он.

Глава МИД Украины отметил, что российская сторона начала говорить об определенном плане, "дорожной карте". "Я верю только в чёткие политические решения. В России эти политические решения принимает один человек. Но должны всё-таки убедиться: в каком физическом и психологическом состоянии находятся наши ребята", - заключил он.