В начале июля состоится следующий раунд консультаций между Минобразования Украины и венгерской общиной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что достигнуты договоренности с венгерской стороной о реализации закона Украины "Об образовании" в части языка и о продлении переходного периода имплементации языковой нормы.

"Сначала венгерская сторона настаивала на возвращении к тому, что было, – фактически переписать статью седьмую нашего нового закона об образовании. Это уже "до свиданья", то есть это уже прошло. Все прекрасно понимают, что этот закон направлен на помощь нашим общинам. Сейчас мы говорим не об изменениях в этой статье (языковой), а каким образом этот закон реализовать", - сказал П.Климкин журналистам в субботу в г.Трускавец (Львовская обл.).

По его словам, для этого нужно увеличить переходный период имплементации закона. "Мы должны обучить учителей, изменить методики… Нам нужны обмены. Мы сейчас договариваемы об обменах (между учителями – ИФ)… Речь уже не идет о смягчении условий (языковой статьи - ИФ), а о том, как реализовать закон", - пояснил глава МИД.

П.Климкин также сообщил о договоренности относительно проведения следующего раунда консультаций между Министерством образования и науки Украины и венгерской общиной в начале июля.

В целом он положительно оценил состоявшиеся накануне на Закарпатье переговоры с венгерской стороной. "Вчера были переговоры с нашими венгерскими коллегами. Конечно, у нас остаются вопросы, которые нужно с ними решать. Но главное – начался реальный диалог. Все прекрасно понимают – и община, и наши венгерские коллеги, что мы не можем вернуться к статус-кво. Это невозможно и не нужно", - подчеркнул глава МИД.

"Считаю, что в целом переговоры были непростыми, но позитивными. У нас есть позитивная динамика диалога", - подытожил П.Климкин.