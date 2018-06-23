Политика

11:55 23.06.2018

Климкин о саммите Украина-Грузия-НАТО: можем говорить о совместном пути и совместной цели

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Климкин о саммите Украина-Грузия-НАТО: можем говорить о совместном пути и совместной цели

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о проведении саммита в формате Украина-Грузия-НАТО.

"Сейчас, по состоянию на сегодня, планируется единое заседание Украина-Грузия-НАТО. Почему так решено? Не из-за того, что мы не можем выбрать другой формат. Поскольку саммит НАТО … уже настолько напакован, что реально для того, чтобы провести в полномасштабном формате должны это делать с нашими грузинскими друзьями и партнерами", - сказал он журналистам в Трускавце (Львовская область) в субботу.

П.Климкин отметил совместные стремления Украины и Грузии. "У нас совместные стремления приобрести членство в НАТО. Осуществляем реформы…. Поэтому можем говорить о совместном пути и совместную цель. Кроме того, есть дополнительный аспект безопасности вокруг Черного моря, особенно после оккупации Россией Крыма", - пояснил он.

Глава МИД Украины также отметил позитивную динамику диалога с Венгрией. "Украина будет принимать участие в саммите НАТО. Это важно и с точки зрения солидарности Альянса с нами, и с точки зрения развития практического сотрудничества, а тут есть много чего, что нужно сделать в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщалось, Венгрия блокировала проведение комиссии Украина-НАТО из-за закона об образовании.

Теги: #климкин #нато #саммит
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