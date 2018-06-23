Командующий Нацгвардии встретился в США с Волкером

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров встретился со Специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий.

Кроме того, Ю.Аллеров и К.Волкер пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. Еще одной темой стало развитие Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.

В пресс-службе также напомнили о визите на Донбасс К.Волкера, где он встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и общался с местным населением.