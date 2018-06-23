Политика

01:38 23.06.2018

Командующий Нацгвардии встретился в США с Волкером

1 мин читать

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров встретился со Специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий.

Кроме того, Ю.Аллеров и К.Волкер пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. Еще одной темой стало развитие Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.

В пресс-службе также напомнили о визите на Донбасс К.Волкера, где он встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и общался с местным населением.

Теги: #сша #нацгвардия #украина #волкер
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп продлил санкции против КНДР на год - Белый дом

США поддерживают курс экономических реформ украинского правительства

Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО

Гройсман о национальной идее Украины: Построить сильное, многонациональное, мультикультурное государство

Большинство американцев одобряет дипломатию Трампа в отношении КНДР - опрос

Китай сократил инвестиции в США на 92% в январе-мае из-за напряженности в отношениях - CNBC

США за этот финансовый год примут самое низкое число беженцев с 1980г

США покидают Совет ООН по правам человека

Украина и Израиль обсудили готовность Соглашения о свободной торговле

Гутерриш хотел бы, чтобы США не покидали Совет ООН по правам человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Вице-премьер Италии считает, что ЕС может развалиться из-за разногласий между странами

Денисова требует доступа к голодающему в оккупированном Крыму Балуху, призывает МККК предоставить ему медпомощь

Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу и держать низкие цены на нефть

Порошенко надеется, что Рада закрепит в Конституции Украины курс на интеграцию в ЕС и НАТО

Парубий подписал и передал на подпись президенту техзакон о создании ВАКС

Власти Каталонии разорвали протокольные отношения с королевским двором Испании

Венгрия требует продлить переходной период имплементации украинского закона об образования в Украине и отменить его действие для частных школ– Сиярто

Климкин в целом доволен результатами украинско-венгерских консультаций на Закарпатье

И.Геращенко призвала правительство верифицировать категории граждан, получающих соцвыплаты и льготы, и унифицировать вопрос зарплат и пенсий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА