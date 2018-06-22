Политика

19:30 22.06.2018

Денисова требует доступа к голодающему в оккупированном Крыму Балуху, призывает МККК предоставить ему медпомощь

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В связи с тем, что удерживаемый в СИЗО Симферополя в оккупированном Россией Крыму украинский политзаключенный Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку и его жизнь находится под угрозой, украинский омбудсмен Людмила Денисова требует срочно допустить ее к нему.

"Жизнь Владимира Балуха под угрозой! Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижении и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО. Требую моего срочного доступа к Владимиру Балуха!", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась к Международному комитету Красного Креста (МККК), отделение которого находится в Крыму, с призывом к ним посетить В.Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

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