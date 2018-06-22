Политика

19:24 22.06.2018

Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья

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Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья

 Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Теги: #войска_рф #приднестровье #оон
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