Политика

16:52 22.06.2018

Порошенко надеется, что Рада закрепит в Конституции Украины курс на интеграцию в ЕС и НАТО

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Порошенко надеется, что Рада закрепит в Конституции Украины курс на интеграцию в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Я надеюсь, что как Верховная Рада поддержала этот закон (закон о национальной безопасности – ИФ), также она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Основном законе нашей страны – Конституции", - сказал П.Порошенко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область в пятницу.

Глава государства отметил, что после принятия парламентом закона о национальной безопасности Украина приблизилась к членству в НАТО, и это будет продемонстрировано на саммите Альянса 11-12 июля.

"Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы, прозрачность военного бюджета. Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими странами-партнерами, в том числе США, Канадой, Великобританией, Францией, странами Балтии, Польши, Скандинавии и многих других", - подчеркнул П.Порошенко.

По его убеждению, в результате имплементации этого закона страна станет сильнее, а безопасность граждан будет надежнее.

"Усиливаются оборонные возможности нашего государства. После имплементации этого закона, Вооруженные силы и весь сектор безопасности полной мерой будут отвечать критериям членства Украины в НАТО", - сказал глава государства.

П.Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины.

Теги: #ес #интеграция #рада #конституция #нато #порошенко
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