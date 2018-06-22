Политика

16:45 22.06.2018

Парубий подписал и передал на подпись президенту техзакон о создании ВАКС

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Парубий подписал и передал на подпись президенту техзакон о создании ВАКС

В пятницу, 22 июня, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый накануне парламентом закон "О создании Высшего Антикоррупционного суда" (ВАКС).

"Этим законом мы дали старт формированию антикоррупционного суда и я верю, что еще до конца этого года он заработает", - цитирует пресс-служба Верховной Рады А.Парубия.

В информации отмечается, что закон передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщалось, 21 июня Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда. Данный закон является техническим, но он необходим для запуска процесса создания ВАКС.

Теги: #парубий #рада #закон #антикоррупционный_суд
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