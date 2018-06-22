Политика

16:07 22.06.2018

Власти Каталонии разорвали протокольные отношения с королевским двором Испании

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Власти Каталонии разорвали протокольные отношения с королевским двором Испании

Власти Каталонии заявили, что разрывают протокольные отношения с испанским королевским двором, сообщила в пятницу газета "Мундо".

Согласно заявлению главы женералитета (исполнительной власти) Каталонии Кима Торры, ни он, ни любой другой член правительства Каталонии не будет больше присутствовать на мероприятиях, организованных испанским королевским двором. Кроме того, женералитет не будет приглашать представителей испанской монархии на организованные каталонскими властями мероприятия.

К.Торра также объявил, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании.

К.Торра отметил, что до последнего надеялся, что "король подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости" на референдуме о независимости Каталонии. "27 сентября мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные", - сказал К.Торра.

В то же время он не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагоне. Там глава женералитета намерен вручить королю Филиппу VI, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о "насилии на референдуме", отмечает газета "Мундо".

"В Каталонии распоряжаются каталонцы, и поскольку это наш дом, они нас не прогонят", - сказал К.Торра, комментируя решение поехать на Средиземноморские игры.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости от Испании. В результате власти автономии заявили, что за отделение от Испании высказались 90% голосовавших на плебисците.

Власти Испании, как и король Филипп VI, не признали результаты референдума.

Теги: #испания #каталония
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