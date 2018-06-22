Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО

Венгрия не будет поддерживать отношения между Украиной и НАТО, пока Украинское государство не выполнит рекомендации Венецианской комиссии в части закона "Об образовании", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Решение венгерского правительства – однозначно. Венецианская комиссия дала рекомендации и до того времени, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО… В Брюсселе в июле будет проводиться заседание НАТО относительно безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и президента Украины. Мы не имеем ничего против, каким образом вашего президента пригласят на это событие", - сказал П.Сиярто в пятницу в Закарпатской области, отвечая на вопрос относительно возможности разблокирования саммита Украина-НАТО Венгрией.

Он также напомнил, что проводил консультации по этому вопросы с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться в феврале 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.