Политика

15:13 22.06.2018

Климкин в целом доволен результатами украинско-венгерских консультаций на Закарпатье

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Климкин в целом доволен результатами украинско-венгерских консультаций на Закарпатье

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что удовлетворен результатами украинско-венгерских консультаций на Закарпатье, а также подчеркнул необходимость работы по подготовке учителей и методики преподавания.

"Мы должны научить учителей, мы должны изменить методику преподавания украинского языка, поскольку когда детей приводят в школу и сразу начинают говорить о громадах, а не начинают с ними играть – это не способствует тому, чтобы они были украинцами… Я в целом доволен сегодняшними консультациями", - сказал П.Климкин по итогам украинско-венгерских консультаций в Закарпатской области в пятницу.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не выступает против того, чтобы представители венгерского меньшинства во время учебы сохраняли свою идентичность.

"Мы сами заинтересованы в том, чтобы наши граждане венгерского происхождения на 100% оставались венграми. Это очень важно для нас, для нашего движения в объединенную Европу. Но мы должны помочь, поощрить, чтобы каждый из них на достаточном уровне владел украинским языком", - пояснил П.Климкин свою позицию.

Как сообщалось, в Берегово (Закарпатская обл.) 22 июня прошли украинско-венгерские консультации с венгерской общиной относительно имплементации закона Украины "Об образовании", в которых приняли участие министры иностранных дел Украины и Венгрии П.Климкин и Петер Сиярто, министр образования и науки Украины Л.Гриневич, а также министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.

Теги: #венгры #закарпатье #климкин
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