Гройсман о национальной идее Украины: Построить сильное, многонациональное, мультикультурное государство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что национальная идея Украины заключается в создании сильного, многонационального, мультикультурного государства.

"Я глубоко уверен в том, что наша национальная идея в единственном: построить сильное, многонациональное, мультикультурное Украинское государство. Всё! И это должно стать нашей национальной идеей", - сказал премьер журналистам в рамках 11-го Ежегодного молодежного форума образовательных программ "Завтра.UA" и "Всемирные студии", организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.

По его словам, национальная идея - это вопрос широкой дискуссии.