Предоставление статуса "социальная реклама" не может быть функцией спецкомиссии Минсоцполитики - Сюмар

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель главы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар считает, что предоставление статуса "социальная реклама" не может быть функцией комиссии при Министерстве социальной политики Украины.

"Ситуация с социальной рекламой в стране является, я бы сказала, критической. Вместо того, что соцреклама должна была бы популяризировать, ее просто используют в политических целях для того, чтобы поднимать рейтинг конкретных политиков и должностных лиц", - сказала она в ходе круглого стола "Презентация исследования состояния социальной рекламы. Будущее социальной рекламы в Украине" в пятницу в Киеве.

По мнению В.Сюмар, одной из основных проблем в сфере социальной рекламы является то, что на данный момент статус "социальная реклама" предоставляется специальной комиссией при Минсоцполитики, что недопустимо.

"Правительство, которое постоянно хочет пиариться в виде социальной рекламы, теперь к Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания - ИФ) не хочет приходить, просто создало при Минсоцполитики специальную комиссию. Минсоцполитики! Данная комиссия должна определять, какая реклама является социальной. Это не может быть полномочиями Минсоцполитики... Это недопустимая ситуация", - указала она.

В.Сюмар уверена, что нельзя давать органам власти несвойственные функции.

Она также сообщила, что на данный момент в Верховной Раде идет подготовка профильного законопроекта, который должен изменить подходы к социальной рекламе, к ее наполнению и распространению.

В частности, согласно новому законопроекту, в соцрекламе будет запрещено использовать образы современных деятелей, а выводы будет предоставлять Нацсовет по телерадиовещанию.

"Перспектив принятия такого законопроекта нет в данное время, так как вы понимаете, что фактически стартовал избирательный период", - подчеркнула она.

В.Сюмар призвала широкую общественность к поддержке данной законодательной инициативы для принятия в парламенте.

Согласно результатам исследования Института массовой информации (ИМИ) по заказу Центра гражданского представительства "Жизнь", около 18% внешней социальной рекламы Киева и около 33% социальной рекламы на телевидении является скрытой коммерческой или политической рекламой.