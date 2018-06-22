Для реальной борьбы с контрабандой в Украине должна быть неотвратимость наказания – Колесников

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявляет, что для реальной борьбы с контрабандой в Украине должна быть неотвратимость наказания

"Главная проблема заключается в том, что премьер-министр объявляет войну с контрабандой в зале, где как минимум 2/3 причастны к контрабандными схемам… Пока не будет неотвратимости наказания, будет идти контрабанда. И она невозможна без содействия правоохранительных органов", - сказал Б.Колесников в эфире телеканала "Украина" в четверг вечером.

Что касается проведения приватизации, то, по словам Б.Колесникова, тут нужно рассматривать отдельно каждый лот, понимать, есть ли у бизнеса заинтересованность.

Вместе с тем, он выразил мнение, что инвесторов может заинтересовать покупка энергетических предприятий в Украине.

"Все деньги, полученные от продажи крупных активов, не могут проедаться. Они нужны на развитие страны. Нужно открывать специальный фонд развития. Если вы продали на 20 миллиардов, то должны вложить эти деньги в новые дороги и инфраструктуру", - добавил политик.

Также, по его мнению, нужно закрыть госкомимущества и запустить современные агентства по продаже и управлению активами. "Лучшее управление активами – это фондовая биржа", - добавил политик.

Б.Колесников также прокомментировал ситуацию с автомобилями на еврономерах и подчеркнул, что необходимо вводить уголовную ответственность за контрабанду. "Она также должна касаться и иностранцев, которые отдают машины якобы своим сотрудникам. Как только такая мера будет принята, не найдется ни одного литовца или поляка, который возьмет на себя уголовную ответственность и завтра окажется в розыске у Интерпола. Это если говорить о "кнуте", - сказал оппозиционный политик.

А в виде "пряника", по мнению Б.Колесникова, должен быть ввозной НДС в размере 20% и больше ничего. "Все остальные акцизы и налоги необходимо отменить… Когда в Украине будет автопром, который нужно будет защищать, тогда можно будет вернуться к этому вопросу", - резюмировал политик.