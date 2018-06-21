МИД Молдовы призвал страны ОБСЕ поддержать в ООН резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

В Кишиневе выступили с призывом к странам-членам ОБСЕ поддержать в ООН резолюцию о выводе российских войск и вооружений с территории Молдавии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции, с таким призывом выступил в четверг в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности в Вене постоянный представитель Молдавии при ОБСЕ Виктор Осипов.

Он напомнил, что "в заключительной декларации Саммита ОБСЕ 1999 г. в Стамбуле зафиксировано обязательство РФ вывести свои войска с территории Молдавии".

"Первоначально в этом направлении был зарегистрирован заметный прогресс, который впоследствии был приостановлен. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) до сих пор остается на территории РМ без ее согласия. Необходимость обеспечить охрану военного имущества и боеприпасов на складах Колбасны, которые необходимо эвакуировать и ликвидировать, или попытки связать ОГРВ и российский миротворческий контингент - нельзя считать оправданиями", - подчеркнул молдавский дипломат.

Говоря о текущей ситуации в области безопасности, он обратил внимание на рост числа военных учений, проводимых ОГРВ на территории региона, "причем с участием представителей силовых структур непризнанной Приднестровской Молдавской республики". В.Осипов считает, что это можно расценивать как "подготовку к военным действиям и ожидает соответствующую оценку ОБСЕ и применение механизмов раннего предупреждения".

Представитель Молдавии подчеркнул важность снижения напряженности в конфликтных регионах и призвал все государства-участники ОБСЕ поддержать в рамках Генеральной Ассамблеи ООН инициативу молдавских властей о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии..

Как сообщалось, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски отправился в Нью-Йорк, где в пятницу будет представлять проект Резолюции ООН выводе российских войск из Молдавии. Президент Молдавии Игорь Додон осудил эту инициативу правительства республики.