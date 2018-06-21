Закон о нацбезопасности создает новые возможности для ВТС Украины с союзниками, прежде всего США – Порошенко

Вступление в силу принятого Верховной Радой закона Украины о национальной безопасности является важным шагом на пути Украины к членству в НАТО и будет способствовать расширению военно-технического сотрудничества (ВТС) с союзниками, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Этот закон - важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - приводит слова П.Порошенко пресс-служба главы государства в четверг.

Закон о национальной безопасности, рассказал он, внедряет передовые мировые стандарты в украинское войско, деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. Он укрепляет украинский военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета.

Глава государства подчеркнул, что закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего США. "Это касается и поставки современных оборонных вооружений, и не только "Джавелин", - добавил П.Порошенко.

Президент также отметил, что результатом имплементации данного закона станет то, что "Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО".