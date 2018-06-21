Рада дала старт созданию Антикоррупционного суда, "за" - 265

Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, за основу и в целом документ поддержали 265 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Данный закон является техническим, но необходим для запуска процесса создания ВАКС.

В документе указано, что местонахождение, территориальная юрисдикция и статус ВАКС определяются соответствующими законом о Высшем антикоррупционном суде, который Верховная Рада приняла 7 июня текущего года.

Закон о создании ВАКС вступает в силу со следующего дня после публикации.

Этим же документом парламент поручил Кабинету министров Украины предпринять в рамках компетенции меры, связанные с созданием ВАКС, а Государственной судебной администрации Украины - меры, необходимые для реализации закона о создании данного суда.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о ВАКС, (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

Вместе с тем, общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обратила внимание на положение, согласно которому апелляции в делах НАБУ, которые уже рассматривают суды, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

После соблюдения предусмотренных законодательством процедур, 19 июня президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности ВАКС.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем релизе вечером 19 июня отметил, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) является значимым шагом в борьбе с коррупцией и теперь важно оперативно учредить новый судебный орган и восстановить норму о его полномочиях.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по итогам проведенного с президентом Украины разговора отметила: "Мы достигли согласия в том, что сейчас крайне важным является безотлагательное принятие парламентом дополнительного закона, поданного президентом, который позволит непосредственно сформировать суд. Не менее важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции".