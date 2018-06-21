Политика

13:30 21.06.2018

Рада приняла рамочный закон о национальной безопасности Украины

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Рада приняла рамочный закон о национальной безопасности Украины

 Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект (№8068) о национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон проголосовали 248 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Документ определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны.

Согласно закону, фундаментальными национальными интересами являются, в том числе, интеграция Украины в европейское пространство в различных сферах, обретение членства в Европейском Союзе и НАТО.

Законом установлено, что сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.

В Верховной Раде может быть создан комитет, в полномочиях которого будет контроль деятельности органов спецназначения с правоохранительными функциями, правоохранительными органами и разведывательными.

Теги: #нацбезопасность #рада #закон
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