Политика

09:52 21.06.2018

США за этот финансовый год примут самое низкое число беженцев с 1980г

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США за этот финансовый год примут самое низкое число беженцев с 1980г

США, по всей видимости, в течение нынешнего финансового года пустят к себе самое низкое число беженцев за период с 1980 года, когда был принят закон о беженцах, регулирующий процесс прибытия этой категории лиц на американскую территорию, сообщают в среду западные СМИ.

2018 финансовый год в США начался 1 октября 2017 года и закончится 30 сентября 2018 года.

По данным СМИ, с 1 октября по 15 июля - за две трети финансового года - американские власти допустили только 15383 человек из наиболее уязвимых групп населения, отобранных из лагерей беженцев в Африке и на Ближнем Востоке. Таким образом, по мнению юристов, представляющих интересы беженцев, и агентств, занимающихся переселением, за годовой период в США въедут менее 25 тыс. человек.

При этом в 2016 финансовом году, когда американскую администрацию возглавлял президент Барак Обама, США приняли почти 85 тыс. беженцев. Кроме того, Б.Обама хотел увеличить это число до 110 тыс. в 2017 году.

Однако сокращение притока беженцев и нелегальных иммигрантов в США было одним из ключевых элементов предвыборной кампании президента Дональда Трампа.

В то же время, отмечают СМИ, госсекретарь США Майк Помпео, выступая в среду во Всемирный день беженцев, заявил, что США продолжат оказывать поддержку беженцам. Он напомнил, что США предоставили в этом году $8 млрд для помощи пострадавшим от войн и стихийных бедствий, и что с начала действия программы по переселению беженцев США всего приняли у себя 3,3 млн человек.

М.Помпео отметил, что число перемещенных лиц в мире достигло рекордных показателей, и призвал правительства, финансовые институты и бизнес-структуры приложить больше сил для урегулирования этой проблемы в то время, как у США в приоритете будет прием наиболее уязвимых категорий беженцев.

На этой неделе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что более 68 млн человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома в течение 2017 года из-за военных конфликтов, актов насилия и гонений.

Отмечалось, что этот показатель увеличился примерно в полтора раза за последние десять лет и является самым высоким за все время проведения ООН подобного рода подсчетов.

Теги: #сша #закон #беженцы
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