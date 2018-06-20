Илья Кива: Фонд соцстрахования потратил 500 млн грн за год на IT-обеспечение

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что Фонд социального страхования незаконно выводит миллионы гривен через фирму по IT-обеспечению, которая фактически ничего не делает.

"Ежегодно из Фонда социального страхования переводят по 500 млн грн на счет компании, которая занимается IT-обеспечением Фонда, при том, что годовой бюджет Фонда составляет 4 млрд грн. Это "сотрудничество" началось еще при Януковиче (бывшем президенте Украины Викторе Януковиче). Компания фактически ничего не делает, а эти деньги делятся между отдельными людьми", — заявил И.Кива в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает пресс-служба партии на официальном сайт СПУ в среду.

Глава Соцпартии также подчеркнул, что речь идет о деньгах, которые "должны пойти на оздоровление трудящихся, социальные выплаты, оплату больничных, на протезирование", и добавил, что к данной коррупционной схеме причастны Министр социальной политики Андрей Рева и его заместитель Ольга Крентовская.

"Рева как министр соцполитики, которому подотчетен Фонд, стоит во главе этого преступного синдиката. Он со своим заместителем Крентовской убрали неугодного им директора Фонда, когда тот отказался подписывать платеж, и поставили своего фунта, чтобы размывать дальше деньги", — заявил И.Кива.

Политик также отметил, что уже подал соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру Украины.