Политика

18:23 20.06.2018

Илья Кива: Фонд соцстрахования потратил 500 млн грн за год на IT-обеспечение

1 мин читать
Илья Кива: Фонд соцстрахования потратил 500 млн грн за год на IT-обеспечение

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что Фонд социального страхования незаконно выводит миллионы гривен через фирму по IT-обеспечению, которая фактически ничего не делает.

"Ежегодно из Фонда социального страхования переводят по 500 млн грн на счет компании, которая занимается IT-обеспечением Фонда, при том, что годовой бюджет Фонда составляет 4 млрд грн. Это "сотрудничество" началось еще при Януковиче (бывшем президенте Украины Викторе Януковиче). Компания фактически ничего не делает, а эти деньги делятся между отдельными людьми", — заявил И.Кива в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает пресс-служба партии на официальном сайт СПУ в среду.

Глава Соцпартии также подчеркнул, что речь идет о деньгах, которые "должны пойти на оздоровление трудящихся, социальные выплаты, оплату больничных, на протезирование", и добавил, что к данной коррупционной схеме причастны Министр социальной политики Андрей Рева и его заместитель Ольга Крентовская.

"Рева как министр соцполитики, которому подотчетен Фонд, стоит во главе этого преступного синдиката. Он со своим заместителем Крентовской убрали неугодного им директора Фонда, когда тот отказался подписывать платеж, и поставили своего фунта, чтобы размывать дальше деньги", — заявил И.Кива.

Политик также отметил, что уже подал соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру Украины.

Теги: #соцстрахование #кива
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мороз заявил, что Каплин не может принимать участие в выборах и является нелегитимным главой Социалистической партии (видео)

Соцпартия Украины во главе с Кивой провела второй этап съезда

Кива призывает Порошенко национализировать облэнерго, подконтрольные российской компании VS Energy

Кива: Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к СПУ, а Каплин в ней никогда не состоял

Илья Кива: все облэнерго, которые находятся в собственности у российского олигархата, должны быть возвращены под контроль Украины

Кива обвинил руководство ФПУ в связях с Москвой

Кива обвинил руководство ФПУ в связях с Москвой

Кива обвиняет БПП в попытках применения админресурса в Херсонской области

Действия нардепа Е.Соболева в отношении ветерана АТО должны получить оценку не только общества, но и правоохранительных органов - И.Кива

Соцпартия не намерена объединяться перед выборами ни с одной из политсил нынешней Рады – Кива

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Геращенко: ожидаем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить Сенцова и других узников

Денисова передала адвокату Сенцова письма от президента и первого вице-спикера Рады

Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным основаниям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании

Назначение Жебривского аудитором НАБУ противоречит закону – нардеп Чумак

НАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом

Тимошенко заявила, что идет в президенты Украины с целью "демонополизировать власть"

Латвия поддерживает активизацию отношений Украина-НАТО – глава МИД Ринкевичс

Турчинов – за новые лица в политике, но "с мозгами, знаниями, опытом, ответственностью и моралью"

После любых реформ Конституции президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику – Турчинов

Проблему информационной безопасности необходимо срочно решить на законодательном уровне – Турчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА