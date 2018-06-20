И.Геращенко: ожидаем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить Сенцова и других узников

Если генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд готов обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой об освобождении осуждённого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других удерживаемых украинцев, то он должен немедленно сделать это и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

"Заложников надо освобождать немедленно. И это обязанность генсека СЕ - требовать от президента РФ, страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев. Ждем официального обращения Ягланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечер.

При этом первый вице-спикер украинского парламента не исключила, что вопрос освобождения политзаключенных Т.Янгланд может привязать к обещанию вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Ассамблеи по выполнению минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников – это лишь одно из требований к РФ и только один из пунктов минских соглашений, где также говорится о прекращении огня, выводе иностранного оружия и техники и тд.", - написала И.Геращенко.

Ранее в среду в Москве генсек Совета Европы Т.Ягланд заявил журналистам, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Т.Ягланд.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в среду, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению О.Сенцова и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ.