Политика

17:23 20.06.2018

Денисова передала адвокату Сенцова письма от президента и первого вице-спикера Рады

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Денисова передала адвокату Сенцова письма от президента и первого вице-спикера Рады

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова через адвоката Дмитрия Динзе передала украинскому политзаключенному в России Олегу Сенцову письма от президента Украины Петра Порошенко и первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.

"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги (город, где в колонии удерживается О.Сенцов – ИФ.). Я передала ему письма от президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко к Олегу. Хотела лично передать ему, но встреча пока не состоялась ... к сожалению", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она проинформировала, что адвокат был у О. Сенцова две недели назад. "По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, и ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет", - уточнила омбудсмен.

"Мы договорились, что завтра (в четверг – ИФ.) сразу после встречи с Олегом он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", - добавила она.

Теги: #письма #омбудсмен #сенцов
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