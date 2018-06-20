Политика

16:41 20.06.2018

НАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом

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НАБУ расследует дело о возможном декларировании недостоверных данных нардепом Вилкулом

 Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляют досудебное расследование возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом из фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - ИФ) осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом Украины недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы. Предыдущая правовая квалификация - ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службу НАБУ в среду.

В НАБУ отметили, что расследование начато в январе 2018 года. Досудебное расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.

"Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - напомнили в НАБУ.

Теги: #вилкул #оппоблок
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