Политика

16:00 20.06.2018

Тимошенко заявила, что идет в президенты Украины с целью "демонополизировать власть"

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Тимошенко заявила, что идет в президенты Украины с целью "демонополизировать власть"

 Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участи в президентских выборах весной 2019 года, чтобы в случае победы "демонополизировать власть".

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation (игровая приставка - ИФ), а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала она в ходе видеоконференции в соцсети Фейсбук в среду.

Ю.Тимошенко также озвучила план действий в случае победы. "Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором (предложу - ИФ) принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны – сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны – сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", - пояснила она.

Также, по убеждению лидера "Батькивщины", парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

"Сейчас (работает - ИФ) большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", - рассказала она.

Теги: #президент #тимошенко #бют #выборы
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